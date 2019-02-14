Умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий

Накануне ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

За "Динамо" нападающий выступал с 1965 по 1972 год. На его счету 217 матчей и 54 гола. В составе киевлян он четырежды стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок СССР.

Хмельницкий также был игроком советской сборной. За нее он провел 20 матчей, забил семь мячей. Участвовал в чемпионате мира-1970.

Завершив карьеру игрока, работал тренером в школе киевского "Динамо". Среди его воспитанников были многие известные футболисты, в том числе Илья Цымбаларь и Юрий Дмитрулин.