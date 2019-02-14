Уралец отправился в Антарктиду на самодельном вездеходе

С оркестром и плакатами встречали в екатеринбургском аэропорту Кольцово земляка Алексея Макарова. Приветствовали бурно, как героя или рекордсмена. Хотя ни к тем, ни к другим уральский путешественник себя не причисляет. Алексей вернулся из экспедиции, которая зимой нынешнего года пересекла на самодельных внедорожниках Антарктиду.

- Я не боюсь экстремальных условий, их можно легко избежать. Подвиг - это обратная сторона глупости, а умный человек должен все просчитывать до мелочей. И разрабатывать в помощь необходимую технику, - делится своим отношением к героизму Макаров.

В экспедицию, организованную в конце прошлого года телеведущим Валдисом Пельшем и РД Студией (Проект "Антарктида. 200 лет открытий") и состоящую в основном из людей творческих, технаря Макарова пригласили не случайно. Именно из-за брутального подхода к преодолению препятствий. Уралец известен в кругах путешественников-экстремалов не только как фанат ледяных просторов, но и как конструктор арктических вездеходов. Самый прославленный - вездеход "Бурлак". После его создания коллеги прозвали Макарова "композитором внедорожников".

В поход на Южный полюс его рекомендовал друг и соратник по "ледяному хобби" - Василий Елагин. Елагин, можно сказать, аксакал полярных российских автопутешествий, он начал покорять арктические просторы на созданных им вездеходах еще в девяностых годах прошлого века. Последний разработанный Елагиным внедорожник назван по-сказочному - "Емеля". Как раз на двух "Емелях" экспедиция и колесила по Антарктиде.

Команда из семи человек преодолела пять с половиной тысяч километров, побывав на Южном полюсе и на трех российских научных станциях. В дороге столкнулись со всеми сюрпризами ледяного континента: экстремально низкими температурами, бурями и приступами горной болезни. Машины двигались со скоростью не больше 17 километров в час, терялась связь. "Но для меня то был не героизм, а осуществление мечты. С детства зачитывался книгами Владимира Санина. И когда представилась возможность испытать, что такое "72 градуса ниже ноля", согласился однозначно", - признался Макаров.

Пусть "Емели" и не уральского происхождения, но готовили их к непростому пути на край света в гараже Макарова, расположенном в одном из рабочих районов Екатеринбурга.

- В гараже мы с Елагиным машины полностью разобрали. Проверили каждую деталь, затем собрали заново, обкатали и только после этого дали "добро" на доставку в Петербург. Далее по морю "Емель" довезли до Кейптауна и - самолетом на Антарктиду, на станцию Новолазаревская, - рассказывает Алексей.

- Не обидно, что "Емель", а не ваших "Бурлаков" отправили на Южный полюс? - не удерживаюсь от вопроса.

- Внедорожник Елагина значительно легче, что важно для доставки груза на такое расстояние. Мы же не на авторалли ехали. К тому же моих "Бурлаков" надо довести до идеала, чтобы в полной готовности отправляться в следующую экспедицию. На этот раз - на Северный полюс, - раскрыл стратегию Макаров.

Так что пока "Емели" осваивали Южный полюс, "Бурлаки" готовились штурмовать Северный. Сконструированный Макаровым "Бурлак" не просто внедорожник - это шестиколесный автомобиль-амфибия, разработанный по концепции БТР-60. Машина весом в 4 тонны может и по полыньям плыть, выбираясь по льду на берег, и ледяные торосы преодолевать. В прошлом году две экспериментальные модели "Бурлака" прошли тысячи километров от приполярного Урала до Карского моря и затем сотни - по льдам Байдарацкой губы Карского моря. После испытаний участники экспедиции вывод сделали однозначный: на этой машине можно дойти до Северного полюса. И все-таки кое-какие доработки, по словам Макарова, ему еще предстоит сделать, чтобы вездеход немного полегчал, но не утратил прочности и маневренности.

К тому же Алексей уверен: разрабатывать автомобиль, способный покорить Арктику, только ради захватывающего экстрима нескольких путешественников - нерационально. Романтика романтикой, но нужно и о деле думать. Машины должны быть доступны жителям Крайнего Севера и принести пользу стране. Значит, надо довести их до серийного производства. Первые обновленные модели "Бурлаков" уже трудятся на Чукотке. Две машины доставляют продукты в отдаленные поселки, одна - возит золотодобытчиков.

Кстати

Все конструкторские разработки вездеходов Алексей Макаров ведет за компьютером. Он уверен: создание любой машины, а тем более способной преодолевать любые преграды, - это творческий процесс. А страсть Алексея к автопутешествиям началась с гонок на внедорожниках, их за плечами экстремала - более полусотни.