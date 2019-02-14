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14.02.2019 21:58
Рубрика: В мире

В Албании депутат парламента облил чернилами премьера

Текст: Александр Ленин

Премьер-министра Албании Эдди Раму облили чернилами во время выступления в местном парламенте.

Хулиганскую выходку совершил представитель оппозиционной Демократической партии Эдди Палока, передает портал telegraf.rs.

Македония официально сменила название

Народный избранник подошел к главе албанского правительства, после чего распылил на него жидкость из заранее подготовленного для этой акции шприца.

Заседание, на котором рассматривался вопрос ратификации протокола о присоединении Северной Македонии в НАТО, пришлось приостановить.

Депутат Палока отстранен от работы в парламенте сроком на 10 дней. Специалисты проверяют вещество на наличие опасных для здоровья человека примесей.

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