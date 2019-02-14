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14.02.2019 15:11
Рубрика: Спорт

Российские фигуристы включились в борьбу за награды ЕЮОФ-2019

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В борьбу за награды XIV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ-2019) в Сараево включились российские фигуристы - Анна Щербакова и Илья Яблоков, отлично откатавшие в среду короткую программу в ледовом центре "Скендерия". Произвольную программу участники турнира представят сегодня - 14 февраля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Службы информации Олимпийского комитета России, говорить об олимпийских перспективах Щербаковой пока рано, но на льду "Скендерии" россиянка выглядела на голову выше соперниц, заработав за прокат 72,57 балла. Занявшая вторую строчку Луцерия Беккари из Италии уступила россиянке 13,66 балла.

Между тем Щербакова поделилась своими первыми впечатлениями от Боснии и Герцеговины: "Местный колорит мне нравится. Особенно обстановка на соревнованиях. Зрители на трибунах болеют очень горячо!"

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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В мужском одиночном катании нашу страну представляет Илья Яблоков, который хорошо исполнил короткую программу, хотя на выходе из акселя в три оборота все же допустил помарку. После чего чисто сделал тройной флип и каскад тройной лутц/тройной тулуп. Набрав 74,76 балла, российский фигурист почти на 6,5 балла обошел идущего вторым Михаила Селевко из Эстонии.

"Честно говоря, рассчитывал примерно на такие оценки, - подвел итог своего выступления Илья Яблоков. - На льду я рассказал историю о поиске самого себя, когда в финале срываются маски… Для общей победы мне придется выложиться в произвольной программе на сто процентов. Готов исполнить два тройных акселя".

Российский спортсмен поделился и тем, что на соревнованиях его "согревает атмосфера", а публика в Боснии и Герцеговине очень приветливая. При этом он подчеркнул, что его главными болельщиками являются "мама, папа, сестра и бабушка", которым он передал "горячий привет из Сараево!"

Фото: Централ Партнершип
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Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Сараево и Восточном Сараево. Здесь выступают 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыгрывают 32 комплекта медалей в восьми видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге. После трех соревновательных дней ЕЮОФ-2019 в активе Олимпийской команды России четыре медали - две серебряные и две бронзовые.

Напомним также, что на ЕЮОФ-2019 сегодня состоятся две крупнейшие хоккейные баталии: "золото" и "серебро" будет разыграно в матче между Беларусью и Чехией в 20:00 (22:00 по мск), а за "бронзу" поборются Россия и Финляндия в 16:00 (18:00 по мск).

Спорт Фигурное катание Спортивные организации Олимпийский комитет России
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