В бразильской курятине нашли сальмонеллу

Бразильская мясоперерабатывающая компания BRF отзывает часть своей продукции.

Речь идет о куриных грудках, ножках и сердечках, в которых обнаружена сальмонелла. Вся продукция (465 тонн) была произведена в октябре и ноябре прошлого года на фабрике, расположенной в муниципалитете Доурадос.

Как пишет ТАСС, 165 тонн предназначались для внутреннего рынка, а 300 тонн курятины собирались отправить в 150 стран мира, включая Россию.

Компания BRF входит в десятку крупнейших мировых производителей продуктов питания. В 2017 году выяснилось, что она продавала просроченное мясо. Сотрудники компании вступили в сговор с представителями надзорных органов, которые за взятки выдавали сертификаты качества без проверки товаров. Десятки человек тогда были арестованы.