В Греции полицейские с дубинками атаковали фанатов киевского "Динамо"

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" не обошелся без инцидентов. Во время матча местные полицейские на гостевом секторе с дубинками атаковали киевских фанатов.

Видеозапись стычки опубликована в Facebook украинских болельщиков. Причины конфликта не сообщаются. Не исключено, что гости вели себя агрессивно. По крайней мере сложно представить ситуацию, в которой полицейские просто так пускают в ход дубинки - даже в Греции, где сотрудникам органов правопорядка постоянно приходится быть начеку из-за фанатов.

Сам матч, к слову, завершился вничью 2:2. К перерыву хозяева вели 2:1, однако на 89-й минуте Веньямин Вербич спас киевлян от поражения.