В Индии террористы организовали нападение на военную автоколонну. В результате случившегося погибли как минимум 42 человека, десятки получили ранения. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в близлежащие госпитали, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации правоохранителей, смертник подорвал себя вместе с заминированным автомобилем. Внутри машины находилось около 350 килограммов взрывчатых веществ. Установлена личность нападавшего. Это местный житель Адил Ахмад из округа Пулвама штата Джамму и Кашмир.

Акция была спланирована заранее. Преступники, скорее всего, знали маршрут следования внушительной колонны, в составе которой передвигались 78 единиц техники и порядка 2,5 тысячи силовиков. Транспортные средства шли из города Джамму в Шринагар. Примечательно, что основной удар пришелся на автобус, в котором ехали 42 человека. Местные СМИ публикуют страшные кадры, на которых видна кровь и обломки техники.

После взрыва на месте происшествия велась стрельба из автоматического оружия. Полицейские выясняют детали случившегося.

Индийские власти незамедлительно отреагировали на ЧП. "Я решительно осуждаю эту подлую атаку. Эти жертвы не должны быть напрасными", - заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Представители организации выступают за отделение штата Джамму и Кашмир от Индии и присоединение региона к Пакистану.

В последнее время сепаратисты активизировали свои действия в районе штата Джамму и Кашмир. Регион на индийскую и пакистанскую стороны разделяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Так, в феврале прошлого года группа вооруженных боевиков атаковала лагерь индийской армии в районе Сунджаван. Радикалы забросали военных гранатами и обстреляли из автоматов. Тогда погибли шесть человек, в том числе один мирный житель.