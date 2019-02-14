В интернете появилась видеозапись матча с участием Мамаева в СИЗО

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев принял участие в игре в "Бутырке" с сотрудниками ФСИН. Посмотреть трансляцию встречи, в которой Мамаев забил семь мячей, можно на YouTube.

Встреча прошла в рамках часовой прогулки. В ней приняли участие две команды ("желтые" и "зеленые"), за каждую из которых Павел отыграл по тайму. Завершился матч со счетом 8:7 в пользу "желтых".

По окончанию игры Мамаев поблагодарил ФСИН за поддержку. "Незабываемые ощущения. Рад, что такой матч состоялся. Спасибо ФСИН за поддержку", - отметил футболист.

Еще один фигурант громкого дела по дракам в центре столицы, Александр Кокорин, участия в сегодняшнем спортивном мероприятии не принял.