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14.02.2019 16:44
Рубрика: Происшествия

В интернете появилась видеозапись матча с участием Мамаева в СИЗО

Текст: Артур Нанян

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев принял участие в игре в "Бутырке" с сотрудниками ФСИН. Посмотреть трансляцию встречи, в которой Мамаев забил семь мячей, можно на YouTube.

Встреча прошла в рамках часовой прогулки. В ней приняли участие две команды ("желтые" и "зеленые"), за каждую из которых Павел отыграл по тайму. Завершился матч со счетом 8:7 в пользу "желтых".

По окончанию игры Мамаев поблагодарил ФСИН за поддержку. "Незабываемые ощущения. Рад, что такой матч состоялся. Спасибо ФСИН за поддержку", - отметил футболист.

Еще один фигурант громкого дела по дракам в центре столицы, Александр Кокорин, участия в сегодняшнем спортивном мероприятии не принял.

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