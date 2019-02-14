В Южной Корее взрыв на заводе боеприпасов унес жизни трех человек

В южнокорейском городе Тэджон три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе по производству боеприпасов.

Об этом в четверг сообщило агентство Ренхап, ссылаясь на пожарную службу. Взрыв прогремел 02:42 мск, после чего начался пожар. На месте работают 40 единиц пожарной техники, возгорание удалось локализовать в течение часа.

Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП, сообщает ТАСС. Отмечается, что это не первое подобное происшествие на данном заводе. В мае прошлого года при таких же обстоятельствах двое рабочих погибли, трое получили ожоги.