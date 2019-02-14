В кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя

В правительстве сейчас нет предложений по повышению возраста продажи алкоголя. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она уточнила, что сейчас Минздрав России разрабатывает концепцию здорового образа жизни. Когда она будет готова и комплексные предложения внесут в правительство, тогда кабмин его рассмотрит, сказала она.

Напомним, время от времени в России возникают законодательные инициативы, предлагающие разрешить продажу алкоголя людям, достигшим 21 года.