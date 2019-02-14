В канун Сретения Патриарх Кирилл обратился к православной молодежи России

Накануне праздника Сретения Господня, отмечаемого 15 февраля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православной молодежи России. Сретение является одним из двенадцати самых важных церковных праздников. Праздник кроме встречи Христа с Симеоном символизирует встречу зимы с весной.

В своем обращении патриарх сказал, что "это удивительная встреча - человека, ищущего Бога, и Творца, желающего спасти Свое творение, - состоялось в сердце каждого из нас". Поэтому, заметил предстоятель, праздник наполняет души людей "неизреченной радостью" и дарует надежду. Согретые надеждой и любовью Христовой, "мы призваны являть эту любовь другим людям, призваны творить дела милосердия", сказал патриарх. Он считает, что такая духовная работа над собой по силам каждому - помочь нуждающемуся, сказать слово одобрения унывающему, утешить плачущего, посетить больного.

Особенно к таким поступкам патриарх призвал молодежь - "бодрых и полных жизнелюбия людей, проявляющих инициативу, готовых к активным действиям и трудам на пользу ближних".

Справка "РГ"

Слово "Сретение" по церковно-славянски значит "встреча". Это встреча родившегося Мессии и старца Симеона, который жил при Иерусалимском храме. Церковное предание относит Симеона к одному из 72 переводчиков еврейского текста Священного писания на греческий язык.