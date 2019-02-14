В 2016 году Московский НИИ физики и автоматизации поставил в Национальный онкоцентр аппарат для внутриполостной лучевой терапии. Фото: Евгения Евреинова

Линейный ускоритель в Национальный центр онкологии и гематологии поставит компания, занимающаяся продажей и обслуживанием медицинского радиотерапевтического оборудования на территории России. Об этом говорится в информации, опубликованной на портале государственных закупок КР.

По официальным данным, немногим ранее прошел тендер на покупку столь необходимого для лечения онкобольных аппарата. Это была третья попытка определить поставщика. Победителем конкурса признали вышеупомянутую компанию. Она, как сообщается на портале, готова предоставить ускоритель примерно за 271 миллион сомов.

Средства на покупку оборудования - 10 миллионов долларов - еще в 2017 году выделила крупная золотодобывающая компания. Деньги планировали потратить на приобретение не только линейного ускорителя, но и магнитно-резонансного томографа, наркозного дыхательного аппарата, многофункциональной медицинской кровати. Но из-за бюрократических проволочек - депутаты парламента долго решали, через какие структуры должны быть потрачены деньги, - начало реализации проекта несколько раз откладывали.

Справка "РГ"



Линейный ускоритель - радиотерапевтический комплекс для облучения злокачественных новообразований. Это инновационная технология, позволяющая минимизировать повреждение здоровых тканей, сократить длительность лечения и значительно уменьшить время воздействия облучения.

Кстати

Онкологическими заболеваниями чаще всего страдают киргизстанцы, проживающие в Чуйской области республики. Ежегодно 132 из 100 тысяч человек ставят соответствующий диагноз. На втором месте в печальной статистике Бишкек - 118 человек из 100 тысяч. На третьем - Иссык-Кульская область: 110 из 100 тысяч. Самой распространенной формой онкологических заболеваний, которыми страдают мужчины в Киргизии, является рак желудка. У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы. Ежегодно в Киргизии фиксируется почти пять тысяч новых случаев онкозаболеваний.