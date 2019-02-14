Дамир Сагынбаев: По поручению президента средства, вырученные от борьбы с коррупцией, будут направлены на строительство социальных объектов. Фото: Пресс-служба президента КР

"Черный список" чиновников, признанных виновными в должностных преступлениях, создан в Киргизии. В него уже включены 745 человек.

О создании реестра лиц, осужденных за коррупцию, сообщил секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев. По его словам, с перечнем можно ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры. Как ожидается, фигурантам этого списка путь во властные структуры будет заказан, по крайней мере, на определенный срок.

Только в 2018 году в Киргизии по фактам коррупции возбуждено 288 уголовных дел. Общая сумма ущерба по ним составляет свыше 6,9 миллиарда сомов. Обвинения в коррупции предъявлены 82 чиновникам, и больше половины их содержатся под стражей, в том числе два бывших премьер-министра.

Борьба с должностными преступлениями, вместе с тем, уже приносит республике солидные дивиденды. На специальном счете, на котором аккумулируются средства, возмещенные в ходе борьбы с коррупцией, уже собрано более миллиарда сомов. "По поручению президента средства будут направлены в бюджет на строительство социальных объектов", - утверждают в Совете безопасности.

Вскоре, возможно, этот счет пополнится имуществом, конфискованным у бывшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева. Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением, незаконном пересечении государственной границы и легализации незаконных денежных средств. По данным Совбеза республики, имущество Шадиева, которое передается в доход государства, оценивается более чем в 1,8 миллиарда сомов. Сам же экс-вице-премьер заочно приговорен к 10 годам лишения свободы, но сумел избежать наказания. Несколько месяцев назад он сбежал в США. Кстати, в вышеупомянутый реестр его пока не включили, как и двух премьеров, находящихся под следствием.

Тем временем



В Киргизии готовятся вынести на общественное обсуждение законопроект о проверке имущества и банковских счетов государственных служащих. Документ также предполагает ревизию всех крупных покупок родственников чиновников.



- В соответствии с законопроектом, если будет получена информация о недостоверности заполнения декларации, будет проведена проверка имущества декларанта, - сообщил Дамир Сагынбаев. - Проверке подлежат и все покупки родственников госслужащих, если затраты на них превышают сумму в два миллиона сомов.



После завершения декларационной кампании в текущем году, по мнению секретаря Совбеза КР, может быть возбужден ряд громких уголовных дел. Дамир Сагынбаев не исключает, что к ответственности привлекут многих действующих или бывших чиновников.