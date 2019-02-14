В конгрессе США предложили "простить" оппозиции Венесуэлы долги перед РФ

Венесуэла будет не обязана возвращать России крупные долги в случае прихода к власти оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Такого мнения придерживаются американские парламентарии, передает РИА Новости.

По некоторым оценкам, Боливарианское государство задолжало Москве более 8 миллиардов долларов США.

Дискуссия относительно долгов Каракаса перед Россией разгорелась в стенах американского парламента, где с речью выступил представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, оппозиционные власти говорили о намерении платить по всем долгам, включая российские.

В ответ на эту реплику член комитета конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман подчеркнул, что погашение "преступных долгов" перед РФ необязательно. Он выразил надежду, что рейтинговые агентства не станут снижать показатели Боливарианского государства по этой причине.