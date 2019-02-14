В Кремле прокомментировали заявление о провокационных съемках в Сирии

В Кремле прокомментировали заявление продюсера ВВС о постановочных сценах после якобы химической атаки в сирийском городе Дума - это совпадает с экспертными заключениями Москвы.

"Мы видели действительно сообщения о том, что один из продюсеров пришел к выводу о постановочном характере съемок событий вокруг псевдохимической атаки в Думе. Это совпадает с нашими экспертными заключениями", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С самого начала аналогичная точка зрения высказывалась нашими экспертами. Мы безусловно отмечаем, что здесь наша точка зрения совпадает. Очень многие съемки, которые в том числе делались и "Белыми касками", носили и носят провокационный, постановочный характер. И, по сути, их цель - дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженную ситуацию в Сирии", - заключил представитель Кремля.