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14.02.2019 14:49
Рубрика: Экономика

В Минкомсвязи посоветовали не делать лишних трат при переходе на "цифру"

Текст: Татьяна Шадрина

В Минкомсвязи советуют не торопиться с лишними тратами при переходе на "цифру". То есть менять телевизор для того, чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, не нужно.

Если у вас телевизор выпущен после 2012 года, желательно убедиться, что он принимает стандарт DVB-T2, посоветовал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. 

"К сожалению, иногда в продаже бывают завезенные в Россию телевизоры непонятных марок и брендов, которые не поддерживают телевизионный стандарт цифрового вещания, который действует на территории России. Их единицы, но они есть", - отметил Волин.

Минкомсвязь: Мошенники наживаются на переходе ТВ на "цифру"

Если у вас есть телевизор, произведенный до 2012 года, можно просто приобрести цифровую приставку, которая поможет обеспечить прием цифрового эфирного вещания 20 федеральных каналов.

"Но до того, как бежать и покупать приставку, стоит убедиться, что ваш телевизор все еще принимает аналог. На экране ТВ есть даже подсказка - буква "А" рядом с логотипом телеканала. Если она есть, то стоит перенастроить приемник, если в его меню есть функция приема цифровых каналов, - сказал Волин. - Если вы абонент кабельного или спутниково оператора, то вообще ни о чем беспокоиться не надо потому, что все они уже адаптируют ваш телевизор под цифру".

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Переход на цифровое телевидение
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