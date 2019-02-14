В Минкомсвязи посоветовали не делать лишних трат при переходе на "цифру"

В Минкомсвязи советуют не торопиться с лишними тратами при переходе на "цифру". То есть менять телевизор для того, чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, не нужно.

Если у вас телевизор выпущен после 2012 года, желательно убедиться, что он принимает стандарт DVB-T2, посоветовал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"К сожалению, иногда в продаже бывают завезенные в Россию телевизоры непонятных марок и брендов, которые не поддерживают телевизионный стандарт цифрового вещания, который действует на территории России. Их единицы, но они есть", - отметил Волин.

Если у вас есть телевизор, произведенный до 2012 года, можно просто приобрести цифровую приставку, которая поможет обеспечить прием цифрового эфирного вещания 20 федеральных каналов.

"Но до того, как бежать и покупать приставку, стоит убедиться, что ваш телевизор все еще принимает аналог. На экране ТВ есть даже подсказка - буква "А" рядом с логотипом телеканала. Если она есть, то стоит перенастроить приемник, если в его меню есть функция приема цифровых каналов, - сказал Волин. - Если вы абонент кабельного или спутниково оператора, то вообще ни о чем беспокоиться не надо потому, что все они уже адаптируют ваш телевизор под цифру".