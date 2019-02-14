В Минске рассмотрели предложения по упрощению налоговой системы

Повышение эффективности фискальной системы Беларуси, разработка пакета предложений по упрощению ее налоговой системы было в центре внимания кабинета министров РБ.

На заседание рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы, которое прошло 14 февраля с участием первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, представители "государственных органов и бизнес-союзов обсудили и одобрили наиболее актуальные вопросы налоговой политики, над решением которых целесообразно сконцентрировать работу в 2019 году", информирует БЕЛТА.

Среди наиболее актуальных тем, подлежащих комплексной проработке, были обозначены "вопросы систематизации и оптимизации налоговых льгот, отмены повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, снятия ограничений вычетов по НДС".

Основной рабочей площадкой для рассмотрения этих и других вопросов, поясняет агентство, станет консультативный совет по налоговой политике при Министерстве финансов. Решения и подходы, выработанные на данном совете, а также вопросы, по которым не будет достигнута согласованная позиция, рассмотрят на заседании рабочей группы при Совете Министров для принятия окончательного решения.