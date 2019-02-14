В правительстве исключили снижение цен на топливо

Стоимость моторного топлива в России с началом весенних полевых работ пойдет вверх, и правительство не ждет, что она снизится. Сейчас главная задача - сдерживать рост.

Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Когда цены на рыночный продукт (устанавливаются), то очень редко имеют свойство, поднявшись на определенный пьедестал, сходить с него. Мы не прогнозируем снижение, целевая задача - балансировать, сдерживать", - пояснил Козак.

Он объяснил, что колебания стоимости на АЗС в сторону снижения на одну-две копейки в зимний период - это временное явление. Правда, в среднем по стране с начала года самый популярный бензин - Аи-92 - подорожал ввиду роста ставки НДС.