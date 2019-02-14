В Роскачестве объяснили, как выбрать контрацептивы

По словам заведующей отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Евгении Жуковой, если презервативы использовать правильно, они лучше других средств могут защитить от СПИДа.
Покупать их лучше всего в аптеках, перед использованием нужно проверить срок годности. Он должен быть более пяти лет. И изделие не должно быть просрочено.
Упаковка должна быть цельной. Распаковывать изделия можно только пальцами, не применяя ножницы и ногти.
Изготавливаться могут презервативы из нескольких видов материала (на упаковке обычно указывается, из какого именно). Чаще всего их делают из латекса. У него есть несколько недостатков: при контакте с веществом на маслянистой основе они становятся менее прочными. Плюс материал может вызвать аллергию.
Также их производят из полиизопрена и медицинского полиуретана. Они встречаются реже. Они сверхтонкие, но все равно прочные и гипоаллергенные. Встречаются контрацептивы и из кожи ягненка. Они хоть и снижают риск нежелательной беременности, но защитить от ВИЧ, гепатита и других инфекций не смогут.