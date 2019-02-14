В Роскачестве объяснили, как выбрать контрацептивы

Новости

Шестиметровый столб пепла выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке 08:19
В Крыму на трех сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" завели дела 07:55
В Южной Корее взрыв на заводе боеприпасов унес жизни трех человек 07:40
В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты 07:27
Полиция Приморья заинтересовалась адресатами писем о "минированиях" 07:20
США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров 07:11
Губернатор Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток 07:08
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России 07:05
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину 06:53
В Петербурге 3 человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте 06:40
На Камчатке нарушилось движение по одной из автомагистралей 06:34
Страны НАТО предложили Турции альтернативу российским С-400 06:29
Крупный пожар в центре Астаны ликвидирован 06:28
В Хабаровске более 150 многоэтажек остались без отопления 05:51
Пенс заявил о возможном росте числа военных США в Польше 05:50
В Хабаровске пожар в гараже унес жизнь мужчины 05:34
На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП 05:33
Провинции Аргентины станут недоступными для судимых туристов 05:32
Власти Бразилии пообещали не допустить повторения трагедии с дамбой 04:57
Курилы тряхнуло трижды за сутки 04:52
США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО 04:45
CNN: Во избежание "шатдауна" Трамп подпишет компромиссный документ 04:13
Комиссия проверит обстоятельства смерти школьника на уроке в Приморье 03:59
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу 03:46
Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 08:00
Рубрика: Общество

В Роскачестве объяснили, как выбрать контрацептивы

Текст: Марина Гусенко
Презервативы - одно из самых надежных средств защиты не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем, в том числе - СПИДа и гепатита. Эксперты Роскачества разъяснили, из чего делают эти изделия, как отличаются их потребительские свойства и как выбрать самые надежные.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: depositphotos.com
ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов

По словам заведующей отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Евгении Жуковой, если презервативы использовать правильно, они лучше других средств могут защитить от СПИДа.

Покупать их лучше всего в аптеках, перед использованием нужно проверить срок годности. Он должен быть более пяти лет. И изделие не должно быть просрочено.

Упаковка должна быть цельной. Распаковывать изделия можно только пальцами, не применяя ножницы и ногти.

Изготавливаться могут презервативы из нескольких видов материала (на упаковке обычно указывается, из какого именно). Чаще всего их делают из латекса. У него есть несколько недостатков: при контакте с веществом на маслянистой основе они становятся менее прочными. Плюс материал может вызвать аллергию.

Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы

Также их производят из полиизопрена и медицинского полиуретана. Они встречаются реже. Они сверхтонкие, но все равно прочные и гипоаллергенные. Встречаются контрацептивы и из кожи ягненка. Они хоть и снижают риск нежелательной беременности, но защитить от ВИЧ, гепатита и других инфекций не смогут.

Общество Здоровье Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России