В Роспечати рассказали, как отпразднуют 200-летие Николая Некрасова

200 лет со дня рождения Николая Некрасова, автора знаменитой поэмы "Кому на Руси жить хорошо", исполнится 10 декабря 2021 года. Некрасов - это автор, который олицетворяет стержень развития литературы второй половины XIX века.

С одной стороны, хорошо, что Николай Алексеевич известен всем со школьной скамьи, а некоторые помнят его строки наизусть, но с другой стороны, придется сделать многое, чтобы "оживить" хрестоматийный образ поэта, в том числе и в соцсетях. Такую задачу поставил перед оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, председатель оргкомитета Михаил Сеславинский. Первое очное заседание оргкомитета прошло в Роспечати.

Программа празднования юбилея рассчитана на три года. В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, учреждений культуры и науки. На заседании оргкомитета выступили: министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, директор Государственного музея А.С.Пушкина Евгений Богатырев, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля Дмитрий Бак, директор Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН Вадим Полонский.

К показу готовится выставка "К 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова", также нас ждет издание юбилейного альбома "Н.А.Некрасов. Петербургский альбом 1837-1877 гг.", выпуск почтовой марки и памятных конвертов, планируется вечер поэзии в Малом театре и многое другое. К юбилейной программе активно подключатся Ярославль и Ярославская область как места, связанные с жизнью Некрасова. Здесь находится его родовая усадьба, семейная усыпальница, могила матери, а также усадьба Карабиха, в которой поэт провел десять летних сезонов. Ожидается, что к юбилею посещаемость музея Карабиха увеличится в три раза.

"В душе каждого человека есть клапан, который отворяется только поэзией, - завершил заседание Михаил Сеславинский. - Попробуем сделать так, чтобы мы сегодняшним оргкомитетом эти клапаны внутри представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти нашли и отворили".

Справка "РГ"

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в честь знаменательной даты образован распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 2394-р во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2016 года № 303 "О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова". Председателем оргкомитета утвержден руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.