В России выросло производство вагонов метро и трамваев

Железнодорожное машиностроение в 2018 году показало положительную динамику. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В прошлом году было произведено 804 локомотива, 68,9 тысячи грузовых вагонов, 540 вагонов метрополитена, 823 пассажирских вагона, 591 вагон электропоездов, 215 трамвайных вагонов. Заказ на этот год - 62 тысячи различных вагонов.

Долгосрочный договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава в 2019-2025 годах заключен с ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в АО "Трансмашхолдинг"). За эти годы планируется закупить 3730 новых пассажирских вагонов.

Глава минпромторга отметил, что рост производства вагонов метрополитена и трамвайных вагонов в 2018 году обусловлен реализуемой с 2016 года программой стимулирования спроса на трамвайные вагоны.