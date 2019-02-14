Валентина Матвиенко напомнила о вкладе СССР в развитие Афганистана

В четверг в Совете Федерации состоялся торжественный прием, приуроченный к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В верхней палате российского парламента собрались участники военных действий, члены ветеранских организаций. Среди них - сенаторы, депутаты Госдумы, сотрудники аппарата СФ.

Валентина Матвиенко и Борис Громов вместе со всеми присутствующими в зале чествуют тех, кто боролся с вооруженными экстремистами в Афганистане и тем самым обеспечивал безопасность рубежей своего Отечества. Фото: РИА Новости

"Сейчас можно услышать разные суждения, разные мнения, разные оценки тех событий. Мне кажется, правильную оценку даст история, - сказала в приветственной речи спикер Совфеда Валентина Матвиенко. - Но что можно точно утверждать, это то, что наши солдаты, наши офицеры честно, мужественно выполняли свой воинский долг. Не только боролись с вооруженными экстремистами, но тем самым обеспечивали безопасность и рубежи своего Отечества. Об этом мы никогда не должны забывать".

Председатель верхней палаты напомнила, что советское руководство оказывало Афганистану не только военную помощь в период нахождения там ограниченного контингента. "За эти годы были построены тысячи километров дорог, аэропорты, фабрики, заводы, школы, высшие учебные заведения. Во многих регионах Афганистана эти объекты до сих пор являются основой для экономического и социального развития. И афганцы об этом помнят", - отметила Матвиенко.

Действительно, отношение местного населения к шурави было и остается особым, подчеркивали участники торжественного приема. "Таких случаев не очень много, когда народ страны пребывания очень тепло относится, относился и будет относиться к нашей стране. Это на самом деле так", - констатировал Герой Советского Союза Борис Громов, руководивший выводом советских войск с территории Афганистана.

"Я сам слышал, когда мы были в 2009 году в Афганистане, что сказали те, с кем мы воевали. Те бандформирования, с которыми мы тогда стояли друг против друга, а теперь на всяких мероприятиях обнимаемся. Они сказали одну самую главную фразу: "Шурави, возвращайтесь". И это на фоне событий, происходящих сегодня, того, что делает коалиция во главе с США", - рассказал лидер "Российского союза ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич. Он отметил, что почти половина воинов-интернационалистов ушла из жизни уже после окончания военных действий. Виной тому - болезни, последствия ранений и посттравматические явления. Сейчас, подчеркнул Клинцевич, отношение власти к афганцам заметно изменилось, улучшилось социальное обеспечение и медицинское обслуживание. В этом отношении Россия выглядит достойно на фоне других постсоветских стран, добавил он.

Участники войны в Афганистане получили благодарности из рук председателя Совета Федерации. Среди них - сенаторы Франц Клинцевич, Михаил Козлов, Владимир Кравченко, Игорь Морозов, Дмитрий Савельев, а также несколько сотрудников аппарата.