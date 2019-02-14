Великобритания может выйти из ЕС 29 марта

Великобритания может покинуть Евросоюз уже 29 марта. Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Это может произойти 29-го числа, а может быть и нет. Хотя пока я думаю, что Brexit, скорее, случится именно в этот день", - предположил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, что Лондон и Брюссель пока не могут выйти на договоренности по Brexit. Проект соглашения не нашел должной поддержки у парламентариев Туманного Альбиона.

Представители Евросоюза в свою очередь заняли принципиальную позицию и отказываются идти на компромисс с британской стороной. Не исключено, что в связи со сложившейся ситуацией сроки выхода Лондона из объединения могут быть пересмотрены.