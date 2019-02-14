Видео: Сильная турбулентность разнесла салон самолета

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv — joe justice (@JoeJustice0) 13 февраля 2019 г.

В США пять человек пострадали в результате экстренной посадки самолета авиакомпании Delta Airlines. На борту лайнера, который следовал из Южной Каролины в Сиэтл, находились 70 человек и 4 члена экипажа.

Инцидент произошел в городе Рино штата Невада. Машина попала в сильную турбулентность, в результате чего пилот принял решение экстренно приземлиться.

Трое из получивших травмы пассажиров доставлены в медицинские учреждения. Более подробная информация о состоянии их здоровья не поступала, передает издание The Seattle Times.

Очевидец происшествия Joe Justice опубликовал фото и видео из салона лайнера в своем Twitter. На кадрах видно, что в проходе между креслами царит беспорядок. Там разбросано большое количество всевозможных вещей, среди которых упаковки с напитками и питанием, а также личные вещи пассажиров.

"Сумасшедшая турбулентность и травмы, но команда Delta Airlines превосходно с этим справилась, даже при аварийной посадке", - написал пользователь в микроблоге.