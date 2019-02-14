"ВКонтакте" взломали. В пабликах появились сообщения от хакеров

Неизвестные атаковали социальную сеть "ВКонтакте". Пользователи "ВКонтакте" обнаружили, что им в личные сообщения приходят ссылки, при нажатии на которые во всех их профилях и группах появляются несанкционированные записи.

Каким именно образом хакерам удалось разослать сообщения и размещать посты от имени пользователей, неизвестно, однако представители "ВКонтакте" заявили, что опасности нет.

"В некоторых сообществах появились нежелательные публикации: переход по ссылке приводил к распространению новых записей с ней, - говорится в официальном сообщении. - Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности".

ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети добавляет, что распространение фальшивых сообщений было спровоцировано массовым переходом пользователей по ссылкам, которые опубликовали хакеры.