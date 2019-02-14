Власти Бразилии пообещали не допустить повторения трагедии с дамбой

Правительство Бразилии разрабатывает план, который позволит избежать ЧП, подобных тому, которое произошло в штате Минас-Жерайс, где разрушилась дамба с отходами металлургической промышленности.

Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару в интервью телеканалу Record. По его словам, сегодня в Бразилии существует более тысячи подобных дамб. Сейчас специалисты принимают меры для того, чтобы эти сооружения функционировали в соответствии с планом безопасности. Детали этого плана президент не уточнил, сообщает ТАСС.

Напомним, дамба горнодобывающей компании Vale в муниципалитете Брумадинью разрушилась 25 января. Жителей близлежащих домов эвакуировали, несколько зданий были снесены потоками грязи. По последним данным, в результате ЧП погибли 165 человек, еще 160 числятся пропавшими без вести.

Такое количество жертв объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. По словам президента Vale, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя. Компания уже объявила, что намерена отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.