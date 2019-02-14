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14.02.2019 20:28
Рубрика: В мире

Диктатору ищут место

Власти Испании примут указ об эксгумации Франко
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Совет министров Испании намерен в пятницу утвердить распоряжение об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Как напомнил в беседе с "РГ" адвокат Луис Фелипе Утрера-Молина, представляющий интересы семьи каудильо, "это логическое завершение процесса, начатого правительством пиренейского королевства летом прошлого года".
Испанский диктатор Франсиско Франко покоится на территории мемориального комплекса "Долина павших". Фото: REUTERS Испанский диктатор Франсиско Франко покоится на территории мемориального комплекса "Долина павших". Фото: REUTERS
Испанский диктатор Франсиско Франко покоится на территории мемориального комплекса "Долина павших". Фото: REUTERS

Еще в августе кабмин одобрил декрет, позволяющий внести поправки в закон об исторической памяти, которые дают Мадриду возможность провести эксгумацию тела генералиссимуса из гробницы в мемориальном комплексе "Долина павших" и перезахоронить его в ином месте. Потомки Франко с самого начала отказались сотрудничать с Мадридом в этом вопросе. Они обратились в Верховный суд с просьбой приостановить процесс эксгумации до тех пор, пока не будет определено, законно ли это. В декабре суд отклонил иск, поскольку власти тогда еще не приняли окончательного решения.

Фото: photoxpress
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Как отметил в разговоре с "РГ" Утрера-Молина, "во всем этом деле есть множество тонких моментов". Во-первых, мемориальный комплекс находится в ведении бенедиктинского монастыря, руководство которого "пока не дало своего разрешение на проведение эксгумации". Хотя правительство Испании уже предупредило монахов о возможности применений к ним каких-либо юридических мер, если они будут препятствовать работам. Во-вторых, "согласно существующим законам, разрешение на проведение эксгумации могут дать только родственники покойного". К тому же кабмин дал потомкам Франко лишь 15 дней на то, чтобы определить, где же в итоге будет покоиться тело каудильо, несмотря на то, что закон предоставляет им двухмесячный срок, чтобы подать апелляцию. При этом правительство требует, чтобы они исключили из возможного списка принадлежащее семье место в склепе в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, которое находится в их собственности.

Вопрос об эксгумации и перезахоронении тела Франко был поднят в Испании лишь после того, как в 2014 году лидером социалистов стал нынешний премьер-министр Педро Санчес. Еще в 2016 году эта тема поднималась в парламенте королевства, однако бывшие тогда у власти консерваторы отказались трогать могилу: до недавнего времени правительство страны всячески избегало давать оценки диктаторскому режиму Франко.

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