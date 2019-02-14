Влюбленных мужчин в России оказалось больше, чем женщин

Удивительную статистику обнародовал ВЦИОМ. Влюбленных мужчин в России больше, чем женщин: 66 процентов против 54.

Еще один потрясающий факт: почти 60 процентов наших сограждан сейчас влюблены. И это несмотря на февральское хмурое настроение от бесконечности зимы и редкие солнечные дни. Впрочем, тех, кто находится вне поля действия любви, тоже немало. По данным социологов 38 процентов респондентов ответили, что ни в кого не влюблены.

Поинтересовались ученые, и каких подарков ждут россияне от своих возлюбленных. Внимание (22 процента), забота (19 процентов) и взаимность (8 процентов опередили материально выраженные подношения к празднику. Подарков ожидают только 7 процентов жителей России. Ну а те, кто влюблен, дарят их в два раза чаще.

Свой опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 12 февраля. В нем приняло участие 1600 совершеннолетних россиян.