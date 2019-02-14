Во Франции напавший на жандармов боксер получил 30 месяцев тюрьмы

Суд приговорил бывшего профессионального боксера Кристофа Деттинже к 30 месяцам тюрьмы за нападение на жандармов во время манифестаций 5 января.

Тогда французские СМИ показали сюжет, главным героем которого и стал спортсмен. На кадрах видно, как мужчина в черной куртке набрасывается на полицейского, нанося удары кулаками. Затем он же бьет лежащего на земле стража порядка. Произошло это в Париже, когда протестовали "желтые жилеты".

Боксер осужден за "умышленное нападение в составе группы лиц на представителя власти". Отметим, что Деттинже уже провел более месяца в камере предварительного заключения.