Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" (1:2) вошла в историю. И дело здесь вовсе не в результате или шикарном мяче форварда испанского гранда Карима Бензема.

"Реал" в седьмой раз подряд обыграл "Аякс". Это рекордная серия в истории Лиги чемпионов. Фото: REUTERS

Впервые в истории турнира судья отменил гол, прибегнув к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Произошло это на 38-й минуте, когда защитник голландской команды Николас Тальяфико отправил мяч в ворота гостей. Услышав подсказку ассистента, главный судья матча Дамир Скомина посмотрел запись и вернул нули на табло. Он разглядел офсайд у Душана Тадича, который активно мешал голкиперу "Реала" Тибо Куртуа.

Разумеется, представители "Аякса" остались недовольны решением Скомины. А главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг и вовсе назвал судейство словенца позором.

- Мне очень жаль парней. Рефери дал нам несколько разных объяснений - помеха вратарю, офсайд. Это позор. У нас просто украли гол, - уверен Эрик тен Хаг.

Еще три года назад, когда Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил использование системы VAR, стало понятно: у нее будут как критики, так и те, кто посчитает внедрение техники делом правильным.

Стоит признать, что в целом видеопросмотры приносят пользу игре. Теперь меньше несправедливости, у судей есть возможность исправить собственные ошибки. Многие из тех, кто сначала был против VAR, затем признавали: без нее в современном футболе никуда.

Тренер "Аякса" назвал решение арбитра Дамира Скомины позорным

И очень жаль, что возникают такие ситуации, как в матче "Аякса" с "Реалом". Случившееся в этой встрече - лишнее подтверждение того, что даже при наличии техники никто не застрахован от ошибок. Хотя момент был достаточно спорный. Нельзя однозначно сказать, мешал Тадич голкиперу мадридцев или нет. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверены: судья был прав. Согласны с этим решением и в "Реале".

- У тренеров нет мониторов, чтобы пересмотреть эпизод во время матча. Нам остается только поверить судье, - отметил рулевой мадридской команды Сантьяго Солари.

Помимо ситуации с отмененным голом амстердамцев это противостояние запомнилось еще одним скандалом. Если точнее - произошел он уже после встречи. Капитан "Реала" Серхио Рамос намекнул, что умышленно получил желтую карточку в концовке игры. Испанец схлопотал дисквалификацию на ответный матч с "Аяксом" в Мадриде, зато он подойдет "чистым" к четвертьфиналу. Если мадридцы туда, разумеется, выйдут.

УЕФА обратил внимание на слова Рамоса. Не исключено, что он будет дополнительно дисквалифицирован на один или два матча.

В параллельной встрече "Тоттенхэм" разгромил дома "Боруссию" - 3:0. Вчера же первую встречу в плей-офф Лиги Европы провел "Краснодар". Результат игры российской команды с немецким "Байером" в 1/16 финала турнира стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

У нас тоже футбол...

Мамаев сыграл в СИЗО

В "Бутырке" состоялся футбольный матч с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находящегося под стражей с октября прошлого года за участие в двух драках в центре столицы.

Встреча проходила в рамках часовой прогулки. Подследственные сыграли два тайма по 20 минут. В матче приняли участие две команды по шесть человек (пять полевых и один вратарь), составленные из сокамерников. Мамаев, в отличие от остальных, нанес себе фамилию на спину, а также номер - 17-й. Павел отыграл по тайму за каждую из команд ("желтые" против "зеленых") и забил в общей сложности семь мячей. Итоговый счет - 8:7 в пользу "желтых".