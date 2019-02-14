ВСУ приступили к массированному обстрелу территории ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к массированному обстрелу территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Украинские подразделения выпустили менее чем за час около 100 мин, передает ТАСС.

"Менее чем за час ВСУ выпустили более 80 мин калибром 120 и 82 мм на Донецком направлении, 13 мин калибром 120 мм на Мариупольском направлении и 4 мины калибром 120 мм на Горловском", - цитирует агентство заявление представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

По некоторым данным, от действий украинских военнослужащих пострадали населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево, донецкий аэропорт и прилегающие территории, Доломитное.