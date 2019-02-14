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14.02.2019 16:33
Рубрика: В мире

BBC назвала личным мнением заявление редактора об инсценировке в Сирии

Текст: Александр Ленин

В британской телерадиовещательной компании BBC заявили, что слова их продюсера об инсценировке инцидента с применением химического оружия в сирийском городе Дума является личным мнением сотрудника корпорации.

"Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было", - цитирует ТАСС слова представителя компании.

Ранее продюсер BBC Риам Далати рассказал, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в Думе были постановочными.

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"После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было", - написал он в своем в Twitter.

По словам журналиста, атака была, однако зарин там не использовался. Кадры в медучреждении были сняты для усиления эффекта.

Напомним, что в апреле прошлого года представители НПО "Белые каски" обвинили сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения в Думе. В подтверждение своей версии правозащитники распространили видеоролик с места событий. Впоследствии было установлено, что запись были инсценирована.

Предоставленные неправительственной организацией "доказательства" стали поводом для ракетной атаки США по сирийским позициям. Американские военные выпустили тогда более ста крылатых ракет.

В мире Европа Великобритания Ситуация в Сирии
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