Выпущен самый необычный и при этом бесплатный тетрис

Жанр "Королевской битвы" в современной игровой индустрии сейчас пребывает на пике популярности, о чем наглядно свидетельствуют часто обновляемые рекорды Twitch. Одни крупные студии спешат выпустить новые проекты в этом формате, другие пытаются сделать специальный режим для уже существующих.

Японская Nintendo, чаще предпочитающая идти своим путем и не обращать внимания не тренды, на этот раз не смогла удержаться и тоже ворвалась в Battle royale-гонку. Только сделала это как всегда по-своему и так, чтобы "не как у всех".

Если успешные PUBG, Fortnite и Apex Legends - шутеры, то в компании из Страны восходящего солнца подумали, что для концепции "победи всех, останься последним выжившим" лучше всего подойдет геймплей классического тетриса, созданного советским программистом Алексеем Пажитновым.

И это не шутка. TETRIS 99 - игра, в которой онлайн одновременно участвуют без одного сотня человек. Основное отличие от привычного тетриса в том, что можно учинять противникам пакости и сбрасывать на их красиво и аккуратно сложенные фигурки различный мусор.

Новинка является эксклюзивом платформы Switch и бесплатна для всех подписчиков Nintendo Switch Online.