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14.02.2019 21:42
Рубрика: Экономика

Вывоз мусора уже в 2019 г. могут начать оплачивать по фактическому сбору

Текст: Елена Березина
Переход к оплате по фактическому сбору отходов, а не по нормативам, планируется осуществить в течение года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.

"Все-таки надо исходить не от нормативов теоретических по накоплению (отходов - прим. ред.), а из физических объектов. Сколько отходов непосредственно дает какой-то дом или населенный пункт, давайте физически за них платить, - сказал он. - Мы ставим задачу в течение года такие новеллы ввести, особенно для сельских населенных пунктов. С них начать".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Особо он отметил роль муниципальной власти, так как именно ее представителям предстоит общий платеж разделить справедливо между людьми.

"Дом генерирует отходы, там живет 100 семей, управляющая компания заплатит за фактически собранные отходы, но как распределить между людьми, какая там должна быть методика, (в принятии этого решения - прим. ред.) должна участвовать муниципальная власть", - подчеркнул вице-премьер.

Сейчас, по его словам, российская муниципальная власть вообще вырвана из системы обращения с отходами. Он указал на эту проблему, ознакомившись с немецким опытом внедрения системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Я имею в виду и вопросы работы с гражданами, и контроль за регоператорами, и работу с контрагентами, которые будут эти отходы возить и перерабатывать. Понятно, что муниципальная власть здесь ключевая, даже в ряде районов Германии именно муниципальная власть платит регоператорам, а потом уже с гражданами решает, что и как граждане оплачивают. При этом граждане понимают, за что они платят, и как ситуация меняется к лучшему. Так что мы эту модель будем использовать и с точки зрения организационной, и с точки зрения технологической", - добавил он.

Германия является одним из мировых лидеров в области обращения с ТКО. В стране насчитывается 5 000 предприятий по утилизации отходов - среди них есть и простые индивидуальные предприниматели и крупные концерны, отрасль насчитывает 250 000 рабочих мест - из них 160 000 на частных предприятиях, ежегодно в Германии утилизируются 330 миллионов тонн отходов - из них 46 миллионов тонн составляют коммунально-бытовые отходы. И если немцы шли к построению этой системы 30 лет, то Россия может пройти этот путь за 5-7 лет, уверен Алексей Гордеев.

Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа
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