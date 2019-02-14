Популярный онлайн-сервис Booking.com с этого года, помимо комиссии, начал включать в счета российским гостиницам еще и 20 процентов НДС за свой доход по привлечению клиентов. Это вызвало недовольство отельеров и опасения, что цены за проживание вырастут.

Отели будут вынуждены либо поступиться частью своей прибыли, либо переложить новые расходы на туристов. Но пляжи от этого все равно не опустеют, прогнозируют эксперты. Фото: REUTERS

Текст Booking.com - американская система интернет-бронирования отелей со штаб-квартирой в Амстердаме, по сути, выполняющая функции поисковика для пользователей в 227 странах на 42 языках. Когда человек ищет место для проживания на конкретные даты в конкретном месте, Booking.com представляет на выбор все отели в данном регионе. За услугу по привлечению клиента сервис берет со средства размещения комиссию от 10 до 25 процентов от суммы оплаты за номер.

Раньше компания платила НДС только с комиссии так называемых незарегистрированных партнеров - физических лиц. Юрлица и индивидуальные предприниматели уплачивали налог сами напрямую в налоговые органы. С 2019 года, по российскому законодательству, Booking.com обязан сам исчислять и уплачивать НДС с полученной им комиссии.

Booking.com стал включать налог на добавленную стоимость (НДС) в комиссионные счета отелей. Это вызвало недовольство в первую очередь у небольших гостиниц, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

"Суть в том, что раньше комиссия, которую получала с отелей Booking.com, уходила за границу. А НДС с этой комиссии должны были уплачивать российские гостиницы в российский же бюджет, поскольку компания в России не зарегистрирована", - пояснил "РГ" член правления Российского союза туриндустрии Сергей Войтович. Однако некоторые отели уходили от уплаты НДС, перечисляя Booking.com комиссию не как юридические, а как физические лица. Иностранную компанию это не волновало, ей важно было получить свою комиссию, не надо было думать о налогах. Но теперь, когда по российскому законодательству НДС с комиссии должна платить сама компания Booking.com, она захотела переложить эти платежи на российские отели, чтобы не потерять свою прибыль, отметил эксперт.

"Российские отели от этого однозначно пострадают, поскольку для многих Booking.com - единственный канал продаж. Отели будут вынуждены либо поступиться частью своей прибыли, либо переложить налог на потребителя", - говорит Сергей Войтович. На рынке компания - монополист, под проверки Роспотребнадзора не попадает, средства в фонды не платит и в результате имеет преимущества перед российскими туроператорами, добавляет он.

Чтобы выйти из этой ситуации, надо законодательно заставить Booking.com зарегистрироваться в России и здесь же платить налоги, полагает эксперт. Компания на это пойдет, чтобы не потерять значительную часть прибыли.

"Российский рынок занимает 24 процента в общем обороте Booking.com. Это миллиарды рублей", - говорит он. Вторым шагом должна быть регистрация компании в качестве туроператора, поскольку она фактически уже выполняет эти функции.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, в свою очередь, считает, что для добросовестных отелей, которые выплачивали НДС, ничего не изменится. "Раньше им приходилось платить по двум счетам, а теперь все включено, что называется, в одну квитанцию", - отметил он в беседе с "Российской газетой".