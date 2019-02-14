Более семидесяти лет семья иссыккульцев пыталась найти хоть какую-то информацию о родственнике - участнике Великой Отечественной войны, который числился без вести пропавшим. Пролить свет на судьбу бойца, а затем и отыскать его следы удалось буквально несколько дней назад.

Уже много лет в семье Борсокбаевых хранится толстая папка, в которой, начиная с 1945 года, содержится переписка по поводу поиска без вести пропавшего рядового Алдаяра Борсокбаева. Документ передавали по наследству. Сначала розысками бойца занималась его супруга, а затем дочь Разия и сыновья Усенгазы и Бейшенгазы. Позже семейную эстафету приняли внуки.

Алдаяр Борсокбаев родился в 1913 году в селе Бостери Иссык-Кульского района. Весной 1942-го ушел на фронт, оставив дома жену и троих маленьких детей. Подразделение, где служил киргизстанец, приняло бой под Сталинградом. Осенью 1942 года в одном из сражений Алдаяр и несколько его однополчан попали под артиллерийский обстрел. Спастись от фашистских снарядов удалось в тот день немногим.

После войны один из сельчан-сослуживцев Алдаяра привез и отдал его жене шинель супруга и его алюминиевую чашку, но рассказать о судьбе их владельца гость ничего не мог.

- Наша бабушка, а потом и родители делали запросы куда только могли, - сказала внучка бойца Эльмира Алдаярова. - Я просматривала сайты российских поисковиков, межгосударственные военные архивы, которые есть в открытом доступе. Только в феврале 2019 года на сайте "Память народа" мы нашли информацию о дедушке и месте, где он похоронен. Он упокоился в братской могиле на территории Волгоградской области России.

Кстати



В мае семья Борсокбаевых планирует выехать в Волгоградскую область, чтобы почтить память геройски погибшего деда и отвезти на братскую могилу землю из родного села.