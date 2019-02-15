20 февраля выходит самый мощный в мире смартфон Xiaomi. Брать или нет?

Компания Xiaomi на презентации, которая пройдет 20 февраля, намерена представить не только стандартную флагманскую модель смартфона Mi 9, но и продвинутый ее вариант - Mi9 Explorer Edition.

В отличие от базовой модификации, Mi 9 Explorer Edition получит расширенный объем памяти - как оперативной (10 гигабайт), так и постоянной (от 512 гигабайт до 1 терабайта). Об этом на своей странице в Weibo рассказал глава китайского техногиганта Ван Чуань.

Еще одним отличием станет четырехмодульная камера, в то время как стандартный Xiaomi Mi 9 получит трехмодульную основную камеру, и прозрачная задняя панель. В обеих моделях будет использоваться топовый чип Qualcomm Snapdragon 855.

Информация о ценах пока не раскрывается, но в России топовая модель на 6/128 гигабайт памяти еще в декабре стоила 32 тысячи рублей. Можно предположить, что за новый флагман в базовой модификации будут просить 33-35 тысяч рублей - это очень хорошая цена за аппарат с топовыми характеристиками.

Хотя не факт, что он будет самым мощным, что бы там ни говорил Ван Чуань. Пальма первенства здесь, скорее всего, принадлежит Lenovo Z5 Pro GT - смартфону, который набрал рекордное количество баллов в AnTuTu. В базовой модификации на 6/128 гигабайт он стоит 26 тысяч рублей, но более продвинутые версии вырастают в цене до 43 тысяч, и здесь новинка от Xiaomi смотрится куда выгоднее (если, конечно, российские цены не будут в два раза отличаться от китайских).

Кстати, в официальном магазине mi.com нынешний флагман Mi 8 упал в цене с 32 до 27,7 тысячи рублей - за версию с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ. Это тоже очень неплохое вложение денег - большой экран, мощный процессор и актуальная MIUI с минимум двумя обновлениями прослужат долго.