Баскетболисты Краснодара победили БК "НН" в Единой лиге

Завершился очередной тур регулярного чемпионата мужской баскетбольной Единой лиги ВТБ, предшествующий назначенному на 17 февраля "Матчу звезд" в Москве. Краснодарский "Локомотив-Кубань" под занавес тура дома обыграл БК "Нижний Новгород" (78:71) и включился в гонку за второе-третье место.

Нижегородцы прибыли в Краснодар после домашней неудачи в финале Кубка России, где они уступили трофей пермской "Парме". Вполне естественным было желание волжан реабилитироваться за неудачу в турнире, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) без участия легионеров, согласно особого правила регламента - на площадку выходят только доморощенные исполнители.

Спустя 25 минут примерно равной игры гости под занавес третьей четверти сумели достигнуть вполне приличного преимущества - 54:45 после попадания Иэна Хаммера. Зато заключительную десятиминутку "железнодорожники" провели "на ура". Сначала Матеуш Понитка забил с игры и тут же реализовал дополнительный штрафной за нарушение соперника при броске. Далее за счет трехочковых Тревора Лэйси и Дорелла Райта краснодарцы и вовсе вышли вперед - 60:59.

Пришлось наставнику БК "НН" Зорану Лукичу брать тайм-аут. Сработало, но ненадолго. Кендрик Перри вывел гостей вперед (64:63), "Локо" ответил "2+1" в исполнении ДжаДжуана Джонсона, еще одним его же попадание с игры и метким броском игрока сборной России Дмитрия Кулагина - 70:64 в пользу южан.

Нижегородцы благодаря снайперским качествам Ивана Стребкова еще сумели приблизиться к сопернику на расстояние в три очка (71:74 в начале последней минуты основного времени), однако меткие штрафные Понитки и проход Райта в результате перехвата возвестили о победе "Локомотива-Кубани".

Самыми результативными у хозяев стали Райт и Кулагин, положившие в командную копилку по 19 очков. В составе "Нижнего Новгорода" отличились Хаммер (22) и Стребков (17).

- Нам было известно, что "Нижний Новгород" играет в контактный и жесткий баскетбол. Я попросил своих игроков отреагировать на это с первых секунд, быть неуступчивыми в единоборствах, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер краснодарского "Локомотива-Кубани" сербский специалист Владе Йованович. - Увы, первые три четверти нам не удались. Не могу утверждать, что мы не создавали ситуаций для открытых бросков, но промахов было слишком много. Зато в последней четверти "Локо" отреагировал так, как нужно. Мы включились в обороне, набрали легкие очки в контратаках и перевернули игру.

Результаты остальных матчей тура:

"Астана" (Казахстан) - "Зелена-Гура" (Польша) - 84:70; "Автодор" (Саратов) - "Калев" (Таллин, Эстония) - 112:109; "Зенит" (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига, Латвия) - 101:102 (2 ОТ); "Парма" (Пермский край) - ЦСКА - 69:79; УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская область) - 73:58.

Кстати

На матче в Перми между местной "Пармой" и действующим чемпионом ЦСКА установлен новый рекорд посещаемости сезона 2018/19 в Единой лиге - 6385 зрителей.

Положение команд

1. ЦСКА - 17 выигрышей - 2 поражения (процент побед - 89,5);

2. УНИКС (Казань) - 14-3 (82,4);

3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 12-5 (70,6);

4. "Химки" (Московская обл.) - 12,5 (70,6);

5. "Астана" (Казахстан) - 10-6 (62,5);

6. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 10-6 (62,5);

7. "Нижний Новгород" - 8-8 (50,0);

8. "Автодор" (Саратов) - 7-10 (41,2);

9. "Калев" (Эстония) - 7-10 (41,2);

10. "Енисей" (Красноярск) - 6-10 (37,5);

11. ВЭФ (Латвия) - 5-13 (27,8);

12. "Зелена-Гура" (Польша) - 4-12 (25,0);

13. "Парма" (Пермский край) - 3-13 (18,8);

14. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-14 (12,5).

Восемь сильнейших команд по итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата выйдут в плей-офф, который стартует с четвертьфинала.