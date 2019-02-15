Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона в автомобиле

Бывший капитан сборной Англии по футболу, 43-летний Дэвид Бекхэм, предстанет перед судом за использование мобильного телефона во время езды в автомобиле в ноябре прошлого года, сообщает газета The Sun.

За этим занятием его зафиксировал пешеход, который сообщил в полицию. Камеры видеонаблюдения подтвердили правонарушение.

Теперь знаменитость может либо признать предполагаемое преступление в письме, либо оспорить обвинение в ходе публичных слушаний в суде Южного Лондона 19 марта. Бекхэм имеет также право ходатайствовать о представлении его интересов на процессе адвокатом.

Если Бекхэм будет признан виновным, ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных. Это означает, что при повторном подобном нарушении его водительские права будут аннулированы. Они не будут подлежать восстановлению в течение трех лет.

Напомним, в сентябре прошлого года экс-футболист избежал наказания за превышение скорости, поскольку уведомление о нарушении правил дорожного движения пришло к нему с опозданием. Тогда его обвинили в превышении скорости в столичном районе Паддингтон.