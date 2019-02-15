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Рубрика: В мире

Белый дом: Трамп объявит режим ЧП для финансирования стены

Фото: EPA/JIM LO SCALZO Фото: EPA/JIM LO SCALZO
Фото: EPA/JIM LO SCALZO

Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года и одновременно объявит ЧП в стране, чтобы получить деньги на возведение стены. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Она отметила, что благодаря такому решению кризис национальной безопасности и гуманитарный кризис на границе прекратятся. "Президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и обеспечить безопасность нашей великой страны", - цитирует РИА Новости.

Не исключено, что данный шаг Трампа будет оспорен в суде, который может отменить решение президента, если сочтет его необоснованным. Также он может обострить противостояние Трампа с Конгрессом, который отвечает за распределение бюджета.

Согласованный бюджет выделяет лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой вместо 5,7 миллиарда, которые требует Трамп. Ранее бюджетные разногласия демократов и республиканцев уже привели к временной приостановке работы федеральных учреждений.

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