ЦБ отозвал лицензию у инкассатора "АРБ-Инкасс"

ЦБ с 15 февраля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", которая в основном занималась инкассацией. Организация не исполняла требования банковских законов и нормативных актов Банка России.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения. Сумма собственных средств (капитала) организации по итогам января стала меньше уставного капитала.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.