Цена на нефть поднялась выше уровня ноября прошлого года

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это самый высокий показатель с ноября прошлого года.

В частности, цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов выросла на 19:55 мск до 66,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

При этом, фьючерсы на WTI на март на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимались до 55,56 доллара за баррель.

Рост стоимости нефти ускорился вечером.

С начала этой недели Brent подорожала на 4,7 процента, WTI - на 3,2 процента.