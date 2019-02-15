Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала

Знаток и магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь и редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер отстранены от участия в программах Первого канала, на котором выходят оба шоу.

Об этом говорится в заявлении канала, чье руководство считает действия Друзя и Бера, вынесших личные конфронтации на национальный уровень, "неэтичным и недопустимым".

"На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих коллег, причастных к созданию шоу", - сказано в официальном заявлении.

Напомним, во вторник Бер опубликовал в Сети заявление, подкрепленное диктофонными записями бесед, в котором обвинил Друзя в попытке подкупа - ради выигрыша в три миллиона рублей.

В свою очередь Друзь заявил, что ситуация искажена до обратного и это Бер пытался его подкупить. А он лишь "подыграл". И теперь не исключает судебных разбирательств.

На это Бер отметил, что Друзь и ранее был замечен в попытках мошенничества и у него есть тому доказательства.