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15.02.2019 06:40
Рубрика: В мире

Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМД

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал США за их решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk, отметив, что такой шаг означает отказ Вашингтона от своих обязательств перед союзниками в Европе, пишет РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Куят также отметил, что последствия окончания этого соглашения будут тяжелыми для всех сторон. Генерал выразил надежду, что Россия и США смогут сохранить договор, для чего, по его мнению, странам нужно возродить проведение взаимных инспекций, прекращенных в 2001 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его страна второго февраля начинает процедуру выхода из совместного с Россией Договора о РСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре, подчеркнув, что ответ будет зеркальным. "Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - отметил российский лидер.

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