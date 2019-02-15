14 февраля в медиацентре "Российской газеты" состоялся экспертный совет на тему: "Снижение административной нагрузки на застройщиков, оптимизация нормативно-правовой базы и порядок регулирования деятельности в сфере строительства".

В рамках экспертного совета обсуждались вопросы избыточности и несогласованности требований к содержанию, подготовке и согласованию документов, необходимых для создания объекта капитального строительства, а также регулирования градостроительной деятельности в границах зон с особыми условиями территории с учётом особенностей переходного периода.

В заседании экспертного совета приняли участие представители профессионального сообщества строительного комплекса России, а также Якубовский Александр Владимирович, депутат Государственной Думы, руководитель Рабочей группы Президиума Генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав участников долевого строительства и Лисовский Сергей Федорович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.