Форвард СКА Гусев побил рекорд КХЛ

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству результативных передач за сезон. Он установил достижение в домашнем матче регулярного чемпионата против "Йокерита".

После первого периода СКА ведёт 2:1, а счёт на девятой минуте открыл Наиль Якупов с передачи Гусева. Этот ассист стал для Никиты 61-м в 59 матчах сезона.

Автором предыдущего рекорда был Александр Радулов, в настоящее время выступающий в НХЛ за "Даллас". В сезоне-2010/11 в составе "Салавата Юлаева" он сделал 60 передач в 54 матчах.