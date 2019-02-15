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15.02.2019 20:32
Рубрика: Спорт

Форвард СКА Гусев побил рекорд КХЛ

Текст: Данила Жиляев
Нападающий петербургского СКА Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству результативных передач за сезон. Он установил достижение в домашнем матче регулярного чемпионата против "Йокерита".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
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После первого периода СКА ведёт 2:1, а счёт на девятой минуте открыл Наиль Якупов с передачи Гусева. Этот ассист стал для Никиты 61-м в 59 матчах сезона.

Автором предыдущего рекорда был Александр Радулов, в настоящее время выступающий в НХЛ за "Даллас". В сезоне-2010/11 в составе "Салавата Юлаева" он сделал 60 передач в 54 матчах.

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