Фото: назван самый стильный россиянин

27-летний российский рэп-артист, актер и автор песен Feduk (настоящее имя - Федор Инсаров) признан самым стильным мужчиной России. По крайней мере, такой версии придерживается журнал GQ. О чем в красках сообщается на сайте издания.

Вечеринка по поводу оглашения списка ста самых стильных (GQ 100 Best Dressed) прошла 13 февраля на территории бывшего трамвайного депо. Награду призерам вручал главный редактор журнала Гаранин.

Отмечено, что рэпер Feduk премировался как обладатель "безупречного чувства стиля, выходящего далеко за музыкальные рамки". При этом было акцентировано, что рэпер Feduk появляется на сцене как на подиуме, в облике своем не допуская ни одной фальшивой ноты.

Кроме рэпера Feduk`a в числе самых стильных оказались чемпион России по грэпплингу и чемпион мира по джиу-джитсу Андрей Купреев, актер-шоумен Верник и телеведущий Малахов.

Российский рейтинг самых - в версии GQ - стильных публикуется с 2007 года. В разные годы списком были помечены Федор Бондарчук, Олег Янковский, Степан Михалков и вездесущий Сергей Шнуров.

Федор Андреевич Инсаров родился 9 февраля 1992 в Москве. Сольную карьеру начал в 2010 году, с тех пор выпустил шесть альбомов, дебютный - в 2013-м. Далее стяжав славу, в частности, треком "Розовое вино".

Снялся в сериале "Толя-робот", по сюжету которого "герой с ампутированными руками и ногами оказывается более сильным, жизнелюбивым и оптимистичным, чем окружающие его люди".

Протагонист шоу, обретя бионические протезы, "начинает жить на полную катушку: борется за лучшую девушку в своём городе, организует ТСЖ и отстаивает свой дом, включается в жизнь своих соседей и близких и увлекает их за собой - к свету и мечте".

Ранее сообщалось, что в США шестеро полицейских расстреляли спящего рэпера.