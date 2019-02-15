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15.02.2019 14:00
Рубрика: Культура

При раскопках в Помпеи нашли потрясающую фреску Нарцисса

Текст: Денис Передельский
Фото: Parco Archeologico di Pompei via AP Фото: Parco Archeologico di Pompei via AP
Фото: Parco Archeologico di Pompei via AP

Археологи из миссии Parco Archeologico di Pompei при раскопках в древнем городе Помпеи обнаружили потрясающую фреску с изображением Нарцисса, смотрящего на свое собственное отражение.

Об открытии сообщает агентство ANSA. Фреска была найдена в роскошной резиденции во время раскопок на участке Regio V древнеримского города. Несколько месяцев назад там же была обнаружена фреска с изображением Юпитера, превратившегося в лебедя для соблазнения спартанской царицы Леды.

Фото: Universitat de Barcelona
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"Красота того зала заставила нас изменить проект и продолжить раскопки в этом доме, - говорит руководитель раскопок Альфонсина Руссо. - В будущем, возможно, часть этой резиденции мы откроем для публики".

Фреска с изображением Нарцисса была найдена в атриуме - центральной части дома. Ученые отмечают высокое качество исполнения работы, "нежные декоративные элементы". Кстати, в атриуме также были найдены остатки лестницы, которая вела на второй этаж.

Как отметил археолог Массимо Осанна, миф о Нарциссе был очень распространен в этом городе. В мифологии он был сыном речного бога Кефиса и нимфы Лириопы, которая отличалась поразительной красотой.

Нарцисс влюбился в свое собственное отражение, затосковал и умер от голода и страданий.

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