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15.02.2019 16:01
Рубрика: Экономика

"Газпром" начнет поставки в Китай по "Силе Сибири" раньше плана

Текст: Александра Воздвиженская

Строительство газопровода "Сила Сибири" из России в Китай идет с опережением графика, поэтому "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже 1 декабря 2019 года вместо запланированного ранее 20 декабря.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время рабочего визита в Пекин к главе CNPC Ваню Илиню, сообщила пресс-служба российской компании.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (это "восточный" маршрут поставок). Мощность - 38 миллиардов кубометров газа в год, протяженность - около трех тысяч километров.

В сентябре 2014 года "Газпром" начал строительство первого участка газопровода - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем), протяженность - около 2200 километров. На втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского - еще около 800 километров. На третьем этапе планируется расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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