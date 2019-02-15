Грушко: Москва готова к переговорам с Вашингтоном по ДРСМД

Москва готова к переговорам по новой редакции договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы же все сказали. Мы готовы, каналы открыты. Все наши предложения находятся на столе переговоров", - заявил Грушко. Замминистра с сожалением отметил, что сегодня Европа не является самостоятельным переговорщиком, так как ее позиция определяется в Вашингтоне, в том числе по такому жизненно важному для безопасности континента договору как ДРСМД.

В своем выступлении российский дипломат скептически отнесся к предложению США включить в договор РСМД новые страны. "Это такое гадание на кофейной гуще. Мне представляется, что такие заявления некорректны", - сказал Грушко, обратив внимание на исторический опыт развития системы контроля над вооружениями. Работа на этом направлении ведется поэтапно, не разрушая ранее достигнутые соглашения.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео объявили о приостановке Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Через шесть месяцев Соединенные Штаты официально перестают быть его участником. В ответ на это решение 2 февраля президент России Владимир Путин также объявил о приостановке Москвой участия в этом соглашении. Он также ориентировал российское внешнеполитическое ведомство не инициировать переговоры по новому договору, а ожидать пока созреют американские партнеры.